Soleil Sorge ha bestemmiato in inglese? Interviene ex gieffino: web chiede la squalifica – VIDEO (Di sabato 11 dicembre 2021) Da alcune ore sul web gira insistentemente un VIDEO dove si sente Soleil Sorge pronunciare una parola di lingua inglese che sembrerebbe avvicinarsi ad una bestemmia vera e propria. Soleil Sorge ha bestemmiato in inglese? Interviene ex gieffino Soleil dopo la puntata avrebbe bestemmiato affermando: "Oh my f***ing God". Tuttavia, alcuni sostengono che la concorrente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

