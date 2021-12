Sci alpino, Sofia Goggia sfiora il successo per 18 centesimi nel superG di St. Moritz. Trionfa Lara Gut-Behrami (Di sabato 11 dicembre 2021) Lara Gut-Behrami si prende la rivincita su Sofia Goggia e conquista la vittoria nel primo superG di St.Moritz. Un duello entusiasmante tra le svizzera e l’italiana, che, in questo momento, sembrano essere di un’altra categoria rispetto alle altre avversarie. E’ la beniamina di casa a vincere con 18 centesimi di vantaggio sulla bergamasca, ribaltando i piazzamenti della gara di Lake Louise e conquistando la vittoria numero 33 della carriera, la seconda in questa specialità a St.Moritz dopo la primissima in assoluto nel lontano 2008. Per Goggia c’è comunque da festeggiare il quarto podio consecutivo ed un secondo posto molto importante anche in ottica classifica di specialità e generale. La bergamasca sta tenendo un livello altissimo ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)Gut-si prende la rivincita sue conquista la vittoria nel primodi St.. Un duello entusiasmante tra le svizzera e l’italiana, che, in questo momento, sembrano essere di un’altra categoria rispetto alle altre avversarie. E’ la beniamina di casa a vincere con 18di vantaggio sulla bergamasca, ribaltando i piazzamenti della gara di Lake Louise e conquistando la vittoria numero 33 della carriera, la seconda in questa specialità a St.dopo la primissima in assoluto nel lontano 2008. Perc’è comunque da festeggiare il quarto podio consecutivo ed un secondo posto molto importante anche in ottica classifica di specialità e generale. La bergamasca sta tenendo un livello altissimo ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Nello sci alpino, gli unici due italiani a vincere tre gare in tre giorni consecutivi sono: ?? Alberto Tomba 2… - Eurosport_IT : Diciamolo insieme: TRIPLETE! ?????????? #Goggia | #EurosportSCI | #FISAlpine | #LakeLouise - FranzJoseph27 : Con il 34 Keely Cashman cuore dell'Università dello Utah. Ho scoperto in ritardo che in alcune Università Americane… - RSIsport : ?????? Lara Gut-Behrami torna a vincere nel super G di St.Moritz. La ticinese domina sulle nevi svizzere e si piazza d… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Moritz in DIRETTA: Sofia Goggia a 0.18 da Lara Gut-Behrami - #alpino #SuperG #Moritz… -