Salernitana, notte fonda al ‘Franchi’: la Fiorentina rifila un poker ai granata (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze- Al “Franchi” la Salernitana viene superata dalla Fiorentina. Al 18? ci provano i granata con una conclusione di Coulibaly deviata in angolo. Al 24? si fanno vedere i padroni di casa con un cross di Biraghi per la testa di Vlahovic, palla a lato. Al 31? viola in vantaggio con una conclusione di Bonaventura. Al 41? grande occasione per la Fiorentina con Vlahovic che sfiora il palo da ottima posizione. Al 43? Salernitana pericolosa: Ribery recupera palla e serve in profondita Obi che prova il tiro di prima intenzione, respinge Terracciano. Al 45? viola pericolosi: colpo di testa di Callejon respinto da Belec, poi ci prova Biraghi da pochi passi ancora Belec evita il gol. La prima frazione di gioco si chiude con i granata sotto di una rete. Al 6? della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiFirenze- Al “Franchi” laviene superata dalla. Al 18? ci provano icon una conclusione di Coulibaly deviata in angolo. Al 24? si fanno vedere i padroni di casa con un cross di Biraghi per la testa di Vlahovic, palla a lato. Al 31? viola in vantaggio con una conclusione di Bonaventura. Al 41? grande occasione per lacon Vlahovic che sfiora il palo da ottima posizione. Al 43?pericolosa: Ribery recupera palla e serve in profondita Obi che prova il tiro di prima intenzione, respinge Terracciano. Al 45? viola pericolosi: colpo di testa di Callejon respinto da Belec, poi ci prova Biraghi da pochi passi ancora Belec evita il gol. La prima frazione di gioco si chiude con isotto di una rete. Al 6? della ...

