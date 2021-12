Rave party di Nichelino, denunciate 2574 persone. Più della metà sono stranieri (1482) (Di sabato 11 dicembre 2021) Il maxi-raduno di Nichelino che per tre giorni infestò l’area in provincia di Torino scelta per il Rave party di Halloween radunò dalle 6000 alle 10mila persone. Oggi si apprende che sono state denunciate per invasione di terreni ed edifici 2.574 persone, di cui 1482 stranieri di varie nazionalità. Il Rave party di Nichelino, in un capannone industriale abbandonato, dal 30 ottobre andò avanti fino alla mattina del 2 novembre. Le sanzioni nei confronti di 1092 italiani Nei confronti di 1.092 italiani c’è l’avvio di procedimenti amministrativi finalizzati alla irrogazione di sanzioni per violazione di “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da covid 19 e per lo svolgimento in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021) Il maxi-raduno diche per tre giorni infestò l’area in provincia di Torino scelta per ildi Halloween radunò dalle 6000 alle 10mila. Oggi si apprende chestateper invasione di terreni ed edifici 2.574, di cuidi varie nazionalità. Ildi, in un capannone industriale abbandonato, dal 30 ottobre andò avanti fino alla mattina del 2 novembre. Le sanzioni nei confronti di 1092 italiani Nei confronti di 1.092 italiani c’è l’avvio di procedimenti amministrativi finalizzati alla irrogazione di sanzioni per violazione di “misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da covid 19 e per lo svolgimento in ...

