Pupa Natale 2021, idee regalo per un make-up da festa (Di sabato 11 dicembre 2021) Con l'arrivo del Natale, Pupa Milano porta sul mercato la sua tradizionale proposta delle vacanze, inequivocabilmente total red e in tantissimi formati differenti, adatti ad ogni esigenza. Con l'arrivo delle festività, la palette da rispettare chiama all'ordine nuance luminose e Pupa ancora una volta mette a disposizione del cliente diverse proposte Vamp. A partire dalle palette occhi profumatissime per arrivare agli smalti ultra sparkling, Pupa regala l'idea del Natale perfetto e super glamour. Tra le gradite novità del 2021 ci sono anche i Kit make-Up, utili non soltanto da regalare agli altri, ma da acquistare per se stessi. All'interno dei Kit, Pupa fornisce infatti i suoi prodotti best seller uniti ad una clutch o pochette, a seconda della ...

