No vax pagano un uomo che si fa vaccinare dieci volte in un giorno per fargli avere il certificato (Di sabato 11 dicembre 2021) dieci vaccini in un giorno: un uomo, in , si sarebbe immolato dopo esser stato pagato dai per sottoporsi alla vaccinazione al posto loro, in modo da fargli avere il certificato. Le autorità locali ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021)vaccini in un: un, in , si sarebbe immolato dopo esser stato pagato dai per sottoporsi alla vaccinazione al posto loro, in modo dail. Le autorità locali ...

Advertising

Gazzettino : No vax pagano un uomo che si fa vaccinare dieci volte in un giorno per fargli avere il certificato - Br03239638 : RT @MetalHe69092042: @velo_di_maia A me fanno più incazzare i vax ricoverati negli ospedali per covid o per reazioni avverse da vaccino. Ma… - mitsouko1 : RT @MetalHe69092042: @velo_di_maia A me fanno più incazzare i vax ricoverati negli ospedali per covid o per reazioni avverse da vaccino. Ma… - dan2cil : RT @MetalHe69092042: @velo_di_maia A me fanno più incazzare i vax ricoverati negli ospedali per covid o per reazioni avverse da vaccino. Ma… - Angelamaggio75 : @StaseraItalia @LiciaRonzulli Cara Licia, 1)la tua comunicazione come la reputi? 2)lo sai vero che i no vax pagano… -