Mughini: "Berlusconi al Colle non sarebbe uno scandalo. Appartiene alla storia repubblicana vera e profonda" (Di sabato 11 dicembre 2021) Giampiero Mughini magistrale in un articolo sull' Huffington post sull'ipotesi di candidare al Quirinale Silvio Berlusconi . "Vi spiego perché il cavaliere al Colle non sarebbe uno scandalo" è il titolo del suo intervento sul quotidiano online. Un articolo nato anche come conseguenza della ridicola fotografia di un gatto nero sul "Fatto Quotidiano" di venerdì 10 dicembre; a corredo della petizione di Travaglio contro il Cav al Colle. Mughini ha letto la lettera sul "Fatto" di una lettrice entusiasta della sottoscrizione volta ad "impedire l'evento più nefasto della storia repubblicana. Se avesse potuto, anche Mirtillo (il mio gatto, qui accanto nella foto) avrebbe firmato". Travaglio ha pensato bene di pubblicare lettera e foto, con ...

Ultime Notizie dalla rete : Mughini Berlusconi 'vi spiego perche' berlusconi al colle non sarebbe uno scandalo' - mughini assolve il banana ...giampiero mughini 2 Leggo sul 'Fatto' di venerdì 10 dicembre la lettera di una lettrice, Susanna di Ronzo, entusiasta della loro petizione volta a dannare la candidatura di Silvio Berlusconi al ...

Vi spiego perché Berlusconi al Colle non sarebbe uno scandalo (di G. Mughini) ... quella in cui Berlusconi debuttò quale leader politico di centro - destra, e cioè all'augurio che Berlusconi si riducesse a dover chiedere l'elemosina a Parigi dopo essere stato bandito dall'Italia. ...

