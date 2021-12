**Manovra: Fi, 'imprescindibile rinvio cartelle, altrimenti difficile ok a legge bilancio'** (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "E' imprescindibile che il governo scongiuri con una soluzione immediata e concreta la questione della valanga di cartelle esattoriali in arrivo nei primi mesi del 2022 in coincidenza, tra l'altro, con altre scadenze ordinarie". Così una nota di Forza Italia del coordinatore nazionale Antonio Tajani e dei capigruppo al Senato e alla Camera dei deputati Annamaria Bernini e Paolo Barelli. "Bisogna individuare modalità di dilazione che permettano a cittadini ed imprese di non trovarsi nuovamente in difficoltà oltre che mantenere agevolato, attraverso sostegni ai Comuni, l'uso del suolo pubblico e rendere vive le città con le attività economiche. Pretendiamo maggiore chiarezza sulle modalità e le scadenze dei bonus edilizi, riteniamo decisivo che si includa nella platea dei beneficiari l'impiantistica sportiva che, sinora, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "E'che il governo scongiuri con una soluzione immediata e concreta la questione della valanga diesattoriali in arrivo nei primi mesi del 2022 in coincidenza, tra l'altro, con altre scadenze ordinarie". Così una nota di Forza Italia del coordinatore nazionale Antonio Tajani e dei capigruppo al Senato e alla Camera dei deputati Annamaria Bernini e Paolo Barelli. "Bisogna individuare modalità di dilazione che permettano a cittadini ed imprese di non trovarsi nuovamente in difficoltà oltre che mantenere agevolato, attraverso sostegni ai Comuni, l'uso del suolo pubblico e rendere vive le città con le attività economiche. Pretendiamo maggiore chiarezza sulle modalità e le scadenze dei bonus edilizi, riteniamo decisivo che si includa nella platea dei beneficiari l'impiantistica sportiva che, sinora, è ...

