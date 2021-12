LIVE Italia-Corea del Sud 2-1, Preolimpico curling in DIRETTA: gli azzurri conquistano due punti nel secondo end (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Se Repubblica Ceca e Norvegia restano sull’0-1 per gli scandinavi alla fine del secondo end, Germania-Giappone e Olanda-Danimarca restano sull’1-1. 14.31 Finito il secondo end in Olanda! L’Italia guadagna due punti e sorpassa per 2-1 la Corea del Sud. 14.24 In corso il secondo end tra Italia e Corea del Sud. 14.21 Avanti il Giappone per 1-0 contro la Germania come la Danimarca contro i Paesi Bassi e la Norvegia sulla Repubblica Ceca. 14.17 Primo end concluso in favore della Corea del Sud: inizio non entusiasmante dell’Italia. 14.14 Tornando al programma dell’Italia, l’ultima sfida avverrà il 16 dicembre alle 19 contro la ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.34 Se Repubblica Ceca e Norvegia restano sull’0-1 per gli scandinavi alla fine delend, Germania-Giappone e Olanda-Danimarca restano sull’1-1. 14.31 Finito ilend in Olanda! L’guadagna duee sorpassa per 2-1 ladel Sud. 14.24 In corso ilend tradel Sud. 14.21 Avanti il Giappone per 1-0 contro la Germania come la Danimarca contro i Paesi Bassi e la Norvegia sulla Repubblica Ceca. 14.17 Primo end concluso in favore delladel Sud: inizio non entusiasmante dell’. 14.14 Tornando al programma dell’, l’ultima sfida avverrà il 16 dicembre alle 19 contro la ...

rtl1025 : ?? A @XFactor_Italia i @coldplay hanno incontrato i @thisismaneskin, una grandissima emozione ?? 'Li amiamo tantissi… - rtl1025 : ?? I @coldplay are my Universe ?? ?? RTL 102.5 è la radio di @XFactor_Italia Per seguire in diretta #XF2021 ??… - XFactor_Italia : Ladies and Gentleman, THE CUUUUUURE. I #BengalaFire si sono guadagnati questa Finale live dopo live, con una cari… - zazoomblog : LIVE Italia-Corea del Sud 0-0 Preolimpico curling in DIRETTA: si comincia in Olanda! - #Italia-Corea #Preolimpico… - zazoomblog : LIVE Italia-Corea del Sud curling Qualificazioni olimpiche in DIRETTA: azzurri a caccia della prima vittoria -… -