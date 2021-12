Lara Gut vince il superG di St. Moritz davanti alla Goggia

Advertising

Sofia Goggia ancora sul podio, seconda in Super G dietro a Lara Gut - Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022

ST. MORITZ (SVIZZERA) - Lara Gut-Behrami trionfa sulle nevi di casa nel Super-G di St. Moritz, gara valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. L'elvetica taglia il traguardo con il tempo di 1'19"82. La 29enne atleta delle Fiamme Gialle Sofia Goggia, è arrivata a 18 centesimi dalla padrona di casa Gut-Behrami, straripante oggi, che ha centrato il successo numero sedici in carriera. Sofia Goggia non ha vinto e questa è già una notizia. Ma è arrivata seconda nel super gigante di St.Moritz: davanti all'azzurra si è piazzata solo la padrona di casa.