La cioccolata calda rosa sarà la tua prossima ossessione invernale (Di sabato 11 dicembre 2021) L'inverno, lo sappiamo bene, sembra essere stato inventato apposta per giustificare la nostra dipendenza dalla cioccolata calda. Al latte o fondente, con un abbondante tetto di panna montata o con qualsiasi altra aggiunta varia ed eventuale. E ora anche rosa. Proprio così, perché in vista delle prossime settimane di freddo intenso e pomeriggi casalinghi, Eraclea ha pensato bene di presentarci una curiosa (ok, anche e forse soprattutto golosa) novità della sua gamma di cioccolate dense in tazza: trattasi di Ruby, la cioccolata preparata rigorosamente con cioccolato rosa. Tutto nasce, ovviamente, dall'ormai più che famoso cioccolato Ruby, con il suo tipico colore naturale dalle sfumature rosacee che ormai da qualche anno a questa parte ha invaso anche il mercato italiano ... Leggi su gqitalia (Di sabato 11 dicembre 2021) L'inverno, lo sappiamo bene, sembra essere stato inventato apposta per giustificare la nostra dipendenza dalla. Al latte o fondente, con un abbondante tetto di panna montata o con qualsiasi altra aggiunta varia ed eventuale. E ora anche. Proprio così, perché in vista delle prossime settimane di freddo intenso e pomeriggi casalinghi, Eraclea ha pensato bene di presentarci una curiosa (ok, anche e forse soprattutto golosa) novità della sua gamma di cioccolate dense in tazza: trattasi di Ruby, lapreparata rigomente con cioccolato. Tutto nasce, ovviamente, dall'ormai più che famoso cioccolato Ruby, con il suo tipico colore naturale dalle sfumaturecee che ormai da qualche anno a questa parte ha invaso anche il mercato italiano ...

Advertising

lostinnerchiId : ma fai le parole crociate, preparati na cioccolata calda, guardati un film ma che vuoi da noi? oh facess mai o cess… - LusiniMartina : RT @LoPsihologo: Bellissimo vedere l'alba. Se sei sotto al piumone in una baita in montagna con vista neve e profumo di cioccolata calda.… - MynameisYona : In questo periodo di merda ho scritto tanti testi, spero di riuscire a farne delle canzoni. Due sono già nella mia… - cesco9921 : @tipolatipa L'inverno è bello solo se stai a casa davanti alla stufa bevendo cioccolata calda.?? - fabiotempoMi : RT @LoPsihologo: Bellissimo vedere l'alba. Se sei sotto al piumone in una baita in montagna con vista neve e profumo di cioccolata calda.… -