La Bernarda A Uomini e donne il momento più imbarazzante di sempre | proprio quella | Video

(Di sabato 11 dicembre 2021) "La". ATina Cipollari umilia una nuova Dama, appena arrivata in studio, e provoca la reazione di Maria De Filippi: "Tina, seistupida...". Risate imbarazzate e gelo al dating show di Canale 5: uncult che finisce al nono posto della classifica dei "Nuovi mostri" di Striscia la notizia. Un ingresso obbligato, visto il "livello". La povera corteggiatrice si chiamae la Cipollari, storica opinionista-disturbatrice dello show, la battezza subito con perfida ironia: "Ah, già il nome...". La signora, che partecipa per corteggiare il cavaliere Biagio, la guarda con un misto di sdegno e disprezzo, visibilmente avvilita. Biagio se la ride sotto i baffi, riservando così una pessima accoglienza alla Dama. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Bernarda Uomini

