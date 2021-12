Joao Pedro: «Dopo la questione doping ho pensato di non giocare più, onorato che si pensi a me per la Nazionale» (Di sabato 11 dicembre 2021) «Ho pensato di non giocare più. Mi ero perso.Mi allenavo a casa da solo e lavoravo per dimostrare la buona fede. C’è stata sempre Ale, ma anche il Cagliari. Quando mi hanno fatto capitano, mi hanno chiamato Di Francesco e il presidente Giulini. Sento una responsabilità enorme. Devo essere il portavoce e sono molto trasparente, pure con i tecnici» Così Joao Pedro sul caso doping che qualche anno fa l’ha costretto addirittura a valutare il ritiro. Lo dichiara in un’intervista sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Nelle ultime settimane, Dopo diverse stagioni molto positive, si è parlato insistentemente di una possibile convocazione dell’attaccante del Cagliari da parte della Nazionale italiana. «È stato un colpo. Non me l’aspettavo. È come fosse nato qualcosa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) «Hodi nonpiù. Mi ero perso.Mi allenavo a casa da solo e lavoravo per dimostrare la buona fede. C’è stata sempre Ale, ma anche il Cagliari. Quando mi hanno fatto capitano, mi hanno chiamato Di Francesco e il presidente Giulini. Sento una responsabilità enorme. Devo essere il portavoce e sono molto trasparente, pure con i tecnici» Cosìsul casoche qualche anno fa l’ha costretto addirittura a valutare il ritiro. Lo dichiara in un’intervista sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Nelle ultime settimane,diverse stagioni molto positive, si è parlato insistentemente di una possibile convocazione dell’attaccante del Cagliari da parte dellaitaliana. «È stato un colpo. Non me l’aspettavo. È come fosse nato qualcosa ...

