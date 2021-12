GFVip, Alex Belli infuriato perde il controllo e cerca di uscire dal reality: 'Aprite questa porta cazz*!' (Di sabato 11 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip Alex Belli non regge la pressione e cerca di abbandonare il reality e uscire dalla mitica porta rossa . L'attore Alex Belli , impegnato nel triangolo amoroso con Soleil Sorge e ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vipnon regge la pressione edi abbandonare ildalla miticarossa . L'attore, impegnato nel triangolo amoroso con Soleil Sorge e ...

