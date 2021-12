Gf Vip, Alex vede il bacio di Delia e Soleil sbotta: "Disgustoso" (Di sabato 11 dicembre 2021) Continua il teatrino tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, i tre protagonisti indiscussi del gossip. Dopo il bacio di Delia Duran, moglie del gieffino, con un altro uomo, stanotte Alex e Soleil si sono ritrovati seduti al tavolo a parlare di quello che è successo durante la diretta. Come riportato da Biccy, nella notte Alex ha spiegato a Sorge che due sono le alternative: o prosegue il percorso nella Casa e lascia Delia, o esce e risolve tutto. Senza dubbio questa scelta lo tormenterà per i prossimi giorni, fino a quando non dovrà dare la risposta ufficiale al Gf Vip 6, in vista del prolungamento del reality show fino al 14 marzo annunciato da Alfonso Signorini ai concorrenti. Ora bisogna scegliere: Alex lascerà ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 11 dicembre 2021) Continua il teatrino traBelli,Sorge eDuran, i tre protagonisti indiscussi del gossip. Dopo ildiDuran, moglie del gieffino, con un altro uomo, stanottesi sono ritrovati seduti al tavolo a parlare di quello che è successo durante la diretta. Come riportato da Biccy, nella notteha spiegato a Sorge che due sono le alternative: o prosegue il percorso nella Casa e lascia, o esce e risolve tutto. Senza dubbio questa scelta lo tormenterà per i prossimi giorni, fino a quando non dovrà dare la risposta ufficiale al Gf Vip 6, in vista del prolungamento del reality show fino al 14 marzo annunciato da Alfonso Signorini ai concorrenti. Ora bisogna scegliere:lascerà ...

