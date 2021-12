Freddo in Classe, gli Studenti Denunciano: Scuola Sottofinanziata (Di sabato 11 dicembre 2021) L’inverno e le norme di sicurezza impediscono agli Studenti di seguire le lezioni in serenità. Termosifoni spenti e finestre aperte, la situazione è simile in molte città d’Italia. I ragazzi ... Leggi su youreduaction (Di sabato 11 dicembre 2021) L’inverno e le norme di sicurezza impediscono aglidi seguire le lezioni in serenità. Termosifoni spenti e finestre aperte, la situazione è simile in molte città d’Italia. I ragazzi ...

Advertising

vitaparanoiiaa : fa troppo freddo nella mia classe stop - r_robertaa : di quanto c’è freddo in classe mia ci sono i pinguini oggi - xoxomarkes : Io oggi dovevo rimanere a casa. Piove, c’è freddo, la mia classe è pure mezza vuota - ellev___ : il freddo glaciale, 2 gradi fuori se tutto va bene…i termosifoni in classe spenti, ma allora ve le cercate le bestemmie eh? - luvminsungie : Non rompete tanto i coglioni se per una volta tutta la classe fa forca, È SOLO UNA CAZZO DI ASSENZA. E poi fuori al… -