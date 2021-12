F1, impeding di Lewis Hamilton nei confronti di Mazepin: possibile penalizzazione (Di sabato 11 dicembre 2021) Lewis Hamilton potrebbe rischiare una sanzione di 10 posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori della Mercedes ha ostacolato all’uscita della pit lane la Haas del russo Nikita Mazepin e ora rischia un’ipotetica reprimenda da parte dei commissari sportivi. A 11 minuti dalla conclusione della terza sessione di prove libere in quel di Yas Marina, il sette volte campione del mondo della Mercedes ha danneggiato il giro veloce del rivale in curva 3, la piega verso sinistra che coincide con la caratteristica uscita dai box del circuito arabo. Hamilton, se investigato dal collegio dei commissari, rischia un provvedimento clamoroso. Per il #44 del gruppo si tratterebbe infatti della terza reprimenda da parte dei giudici, una decisione che corrisponde ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021)potrebbe rischiare una sanzione di 10 posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori della Mercedes ha ostacolato all’uscita della pit lane la Haas del russo Nikitae ora rischia un’ipotetica reprimenda da parte dei commissari sportivi. A 11 minuti dalla conclusione della terza sessione di prove libere in quel di Yas Marina, il sette volte campione del mondo della Mercedes ha danneggiato il giro veloce del rivale in curva 3, la piega verso sinistra che coincide con la caratteristica uscita dai box del circuito arabo., se investigato dal collegio dei commissari, rischia un provvedimento clamoroso. Per il #44 del gruppo si tratterebbe infatti della terza reprimenda da parte dei giudici, una decisione che corrisponde ...

Dr4couis : @IR0NWICC4N Hamilton ha fatto impeding su Marzapane e se Lewis riceve una terza reprimenda significa 10 posizioni di penalità in griglia - F1F194249240 : @RobChinchero Robi per te è un impeding di Lewis su mazepin? - ricsewis : @Tahlequahtail C’è stato un impeding di Lewis su Mazepin - _E_C_U_R_B : Se danno la reprimenda a Lewis sarebbe il mondiale più falsato della storia. Non riesco a concepire che possano pen… - quaranta_vito : Vanzini a furia di dire impeding, ha tirato la volata a Lewis ?? #AbuDhabiGP -