F1, Daniel Ricciardo: "È stata una sessione difficile. Speriamo di poter sfruttare al massimo la strategia"

Daniel Ricciardo completa nella Top10 l'ultima qualifica del 2021, sessione oltremodo interessante che ha premiato l'olandese Max Verstappen. Il #3 del gruppo scatterà dalla decima casella dello schieramento domani alle spalle del transalpino Esteban Ocon (Alpine). L'alfiere della McLaren ha dichiarato ai microfoni della propria formazione: "È stata una sessione difficile. La nuova gomma mi ha creato difficoltà, semplicemente non riuscivo a fare un altro passo in avanti. Devo verificare se c'è qualcosa che posso fare in modo diverso per portare la gomma nella finestra giusta". Ottimi segnali quest'oggi da parte della McLaren che ha firmato il terzo posto con il britannico Lando Norris, abile nella terza e decisiva sessione a collocarsi alle spalle dell'olandese Max Verstappen.

