Ermal Meta e il dramma della rottura con il padre a 'Verissimo' (Di sabato 11 dicembre 2021) Ermal Meta ospite di Silvia Toffanin a ' Verissimo '. Ermal Meta ha recentemente pubblicato il suo nuovo singolo, 'Milano non esiste'. Leggi anche > Ermal Meta ospite di 'Verissimo' Ermal Meta ospite ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021)ospite di Silvia Toffanin a ''.ha recentemente pubblicato il suo nuovo singolo, 'Milano non esiste'. Leggi anche >ospite di 'ospite ...

Advertising

MediasetPlay : Oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, tutto il mondo di Ermal Meta ?? - MediasetPlay : “Le canzoni sono dei fiori quando vengono fuori, però molto spesso le loro radici sono molto amare” ?? #Verissimo - RadioItalia : Ermal Meta ha decorato il suo albero di Natale, ballando con la fidanzata. Voi l'avete fatto? C'è già aria di fest… - Sara_verso_Meta : RT @Aquilonisenzac1: È un essere umano imperfetto,come lo siamo tutti del resto,ma io in quel cuore e in quegli occhi vedo tante cose belle… - Sara_verso_Meta : @MediasetPlay Intervista bellissima, Ermal è un anima speciale -