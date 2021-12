DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi LIVE | orario qualifiche TV8 in chiaro e programma FP3 Sfida Hamilton-Verstappen

Leggi su oasport

(Di sabato 11 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATV8 INLA CRONACA DELLE FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 TOTO WOLFF: “NON ASPETTATEVI SMANCERIE. FERRARI POTREBBE AVER FATTO SCELTE INTELLIGENTI PER IL 2022” CHRIS HORNER: “LOTTEREMO FINO ALLA FINE, MA NON ABBIAMO LA MACCHINA MIGLIORE” LEWIS: “PUNTI INTERROGATIVI SUL PASSO. MI PIACE LA NUOVA PISTA” MAX: “COMPETITIVI SUL PASSO GARA, NON SUL GIRO SECCO” MATTIA BINOTTO: “JEAN TODT TORNA IN FERRARI? SOLO SPECULAZIONI GIORNALISTICHE” CHARLES LECLERC: “CI MANCA QUALCOSA SUL GIRO SECCO” CARLOS SAINZ: “FERRARI NON A SUO AGIO AD ABU” VIDEO HELMUT MARKO: “CAMPAGNA CONTROE LA RED BULL” LE 5 RISPOSTE CHE CI HANNO DATO LE PROVE LIBERE MERCEDES ...