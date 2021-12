Covid: niente Green pass su bus, 32 multe a Napoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Polizia Locale, negli ultimi quattro giorni, ha effettuato 2.098 controlli in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici in Piazza Dante, Piazza Carlo III, Piazza Amedeo e Piazza Vanvitelli: 32 i verbali per aver trovato cittadini a bordo di mezzi pubblici sprovvisti del Green pass. Le verifiche finalizzate al contrasto della pandemia da Covid 19, su tutto il territorio cittadino, nei confronti delle attività imprenditoriali come bar e pizzerie hanno consentito di effettuare 1.200 controlli per la verifica del possesso del Green pass rafforzato che hanno fatto scattare 21 verbali, in particolare per il mancato controllo della certificazione obbligatoria ai clienti e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali. Controlli anche sul ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La Polizia Locale, negli ultimi quattro giorni, ha effettuato 2.098 controlli in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici in Piazza Dante, Piazza Carlo III, Piazza Amedeo e Piazza Vanvitelli: 32 i verbali per aver trovato cittadini a bordo di mezzi pubblici sprovvisti del. Le verifiche finalizzate al contrasto della pandemia da19, su tutto il territorio cittadino, nei confronti delle attività imprenditoriali come bar e pizzerie hanno consentito di effettuare 1.200 controlli per la verifica del possesso delrafforzato che hanno fatto scattare 21 verbali, in particolare per il mancato controllo della certificazione obbligatoria ai clienti e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali. Controlli anche sul ...

