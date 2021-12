Covid, che Natale sarà: molte cene aziendali disdette, anche le feste in piazza a rischio (Di sabato 11 dicembre 2021) Come sarà il Natale 2021. Trento e Bolzano mercatini confermati (con ingressi contingentati), in bilico il Capodanno al Circo Massimo: «Ma va meglio che nel 2020» Leggi su corriere (Di sabato 11 dicembre 2021) Comeil2021. Trento e Bolzano mercatini confermati (con ingressi contingentati), in bilico il Capodanno al Circo Massimo: «Ma va meglio che nel 2020»

Advertising

borghi_claudio : Delle 100 persone morte CON covid ogni giorno in media 42 sono non vaccinate e 58 sono vaccinate (dati iss). Ogni g… - borghi_claudio : E il giorno in cui dovessimo scoprire chi ha preso soldi qui da noi? Che gli facciamo? - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - _lenny97 : RT @repubblica: Covid, parla il primario che voleva curare il No Vax: 'Uno shock quando ci ha detto: meglio morto che intubato' [di Gianfra… - anna30048679 : RT @ElGusty99523701: ?? Nature | 27/05/21 [News] ?? 'Had COVID? You’ll probably make antibodies for a lifetime' ???? 'Avevi la COVID? Probabil… -