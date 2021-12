Agrigento | esplode una bombola di gas e crolla una palazzina | diverse persone sotto le macerie

(Di sabato 11 dicembre 2021) Unadi gas è esplosa in unaa Ravanusa, in provincia di, e l’edificio di quattro piani è collassato. Ci sarebberole. L’esplosione è avvenuta in via Galileo Galilei. I vigili del fuoco di Canicattì,e Licata sono al lavoro per domare le fiamme che si sono sviluppate dal palazzo. Soltanto dopo aver spento il rogo i pompieri potranno cominciare a cercare lerimaste intrappolatele. Sul posto ci sono anche i carabinieri di Ravanusa e Licata. Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo ha lanciato un appello: «Chiunque abbia autobotti e mezzi meccanici ci dia una mano. È un disastro». Molti abitanti del posto sono ...

Advertising

FabioTraversa : RT @rassegnally: Agrigento, esplode una bombola del gas e crolla una palazzina a Ravanusa. Si cercano persone sotto le macerie. (video da… - vesproericino : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Dramma a Ravanusa, esplode palazzina, si cercano persone - - blogsicilia : #notizie #sicilia Dramma a Ravanusa, esplode palazzina, si cercano persone - - ClaudioAgos : RT @Area51cinqueuno: ??Ultim'ora 22.05 Agrigento, esplode bombola di gas. Crolli in diversi edifici: persone sotto le macerie - rassegnally : Agrigento, esplode una bombola del gas e crolla una palazzina a Ravanusa. Si cercano persone sotto le macerie. (vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Agrigento esplode

I vigili del fuoco di Canicattì,e Licata sono al lavoro per domare le fiamme che si sono sviluppate dal palazzo. Soltanto dopo aver spento il rogo i pompieri potranno cominciare a cercare ...... "È un disastro, chiunque possa dare una mano lo faccia" Una palazzina di 4 piani è crollata nella serata di sabato in una palazzina di via Galileo Galilei a Ravanusa , in provincia di. A ...Una bombola di gas è esplosa in una palazzina di via Galileo Galilei a Ravanusa (Agrigento) causando il crollo di uno stabile di 4 piani. Nello scoppio coinvolti più edifici. Ci sarebbero diverse pers ...Una bombola di gas è esplosa in una palazzina di via Galileo Galilei a Ravanusa (Agrigento) e lo stabile di 4 piani sarebbe crollato. Ci sarebbero persone sotto le macerie. […] ...