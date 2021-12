Agrigento | esplode un metanodotto e fa crollare un’intera palazzina | un morto e 8 dispersi Due donne estratte vive

(Di domenica 12 dicembre 2021) I cittadini di Ravanusa, paese di 10mila abitanti nell’Agrigentino, hanno pensato a una bomba quando intorno alle 20.30 di sabato hanno udito un’esplosione violentissima. A decine sono scesi in strada terrorizzati, ma presto hanno capito che il boato era dovuto allo scoppio di un tubo delche ha raso al suolo unain via Trilussa, coinvolgendo anche altri due edifici, provocando un incendio. Al momento risultano ancora 8 persone disperse e unaccertato. Mentre duesono stateda sotto le macerie. Smentita, ad ora, la presenza di bambini come invece inizialmente ipotizzato. Sul luogo dell’esplosione sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze. Da una parte si sta cercando di domare definitivamente le fiamme, con l’energia ...

fattoquotidiano : Agrigento, esplode un metanodotto e fa crollare un’intera palazzina: 12 dispersi, anche tre bambini e una donna inc… - IlContiAndrea : A #Ravanusa esplode un metanodotto e fa crollare un’intera palazzina: dodici i dispersi, anche tre bambini - Adnkronos : Crollo palazzina a #Ravanusa, salgono a dodici i dispersi. #Agrigento - peppe844 : RT @Adnkronos: Crollo palazzina a #Ravanusa, salgono a dodici i dispersi. #Agrigento - lucevitanaty : RT @VoxNewsInfo2: : Agrigento, esplode tubatura metanodotto: crolla palazzina, 10 dispersi. Comune in bancarotta per -

L'esplosione, avvenuta ieri sera, ha devastato una palazzina. Avvenuto a Ravanusa, provincia di. Fuga di gas dalla rete del metano, le palazzine complessivamente coinvolte sono tre. Due morti, sette dispersi fra cui una donna incinta.L'ARCIVESCOVO DI"Sono vicino alla comunità di Ravanusa che sta vivendo momenti di apprensione in seguito all'esplosione" dice l'arcivescovo di, monsignor Alessandro Damiano. " ...(LaPresse) Sarebbe l'esplosione seguita a una fuga di gas la causa del crollo di una palazzina sabato sera in via Galilei a Ravanusa, in provincia di ...Un boato ha squarciato il silenzio del sabato di Ravanusa verso le 20.30. Nel paese agrigentino di oltre 10mila abitanti, a 50 minuti di auto dal capoluogo e a più di due ore da Palermo, ...