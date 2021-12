Ad Atreju si gioca a tombola e il numero 25 (Natale nella smorfia) è dedicato a Giorgia Meloni (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dicembre 2021 Le immagini della tombolata organizzata ad Atreju. All'estrazione del numero 25 è partito un grande applauso perchè associato alla foto di Giogia Meloni. / Facebook Atreju Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma, 11 dicembre 2021 Le immagini dellata organizzata ad. All'estrazione del25 è partito un grande applauso perchè associato alla foto di Giogia. / Facebook

Advertising

serjack48 : RT @mariamacina: 'Se prendiamo la costituzione tedesca non è una cosa tecnicamente corretta - precisa Renzi -, ma è straordinariamente vero… - lucia25968868 : RT @mariamacina: 'Se prendiamo la costituzione tedesca non è una cosa tecnicamente corretta - precisa Renzi -, ma è straordinariamente vero… - BomprezziMarco : RT @mariamacina: 'Se prendiamo la costituzione tedesca non è una cosa tecnicamente corretta - precisa Renzi -, ma è straordinariamente vero… - danieledv79 : RT @mariamacina: 'Se prendiamo la costituzione tedesca non è una cosa tecnicamente corretta - precisa Renzi -, ma è straordinariamente vero… - mariamacina : 'Se prendiamo la costituzione tedesca non è una cosa tecnicamente corretta - precisa Renzi -, ma è straordinariamen… -