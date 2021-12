A Milano flop del raduno no vax. A Vienna oltre 40mila in piazza contro l’obbligo vaccinale (Di sabato 11 dicembre 2021) Nessuna manifestazione contro il green pass in piazza Duomo a Milano. E’ quindi sfumato quello che avrebbe dovuto essere il 21esimo sabato consecutivo di protesta a Milano contro il certificato verde, dopo il giro di vite deciso dal Viminale. Nelle vie del centro del capoluogo lombardo si sono viste migliaia di persone, dedite però alla passeggiata e allo shopping pre-natalizio. In piazza Fontana, luogo tradizionale di ritrovo dei no green pass, e nella vicina piazza Duomo non si sono registrati raduni. Lo scorso sabato si era invece registrata qualche tensione, con 15 identificati. LEGGI ANCHE No Green Pass, Puzzer allestisce un banchetto a Roma, gli attivisti a Trieste sfidano i divieti: sabato nuovo corteo Milano, per il corteo no Green pass ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 dicembre 2021) Nessuna manifestazioneil green pass inDuomo a. E’ quindi sfumato quello che avrebbe dovuto essere il 21esimo sabato consecutivo di protesta ail certificato verde, dopo il giro di vite deciso dal Viminale. Nelle vie del centro del capoluogo lombardo si sono viste migliaia di persone, dedite però alla passeggiata e allo shopping pre-natalizio. InFontana, luogo tradizionale di ritrovo dei no green pass, e nella vicinaDuomo non si sono registrati raduni. Lo scorso sabato si era invece registrata qualche tensione, con 15 identificati. LEGGI ANCHE No Green Pass, Puzzer allestisce un banchetto a Roma, gli attivisti a Trieste sfidano i divieti: sabato nuovo corteo, per il corteo no Green pass ...

