WWW | Montesarchio ospita la mostra di Italo Mustone

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Dal 6 agosto 1991, con il primo sito web, è cambiato il modo con cui ci informiamo, entriamo in contatto con gli altri, costruiamo amicizie, lavoriamo e ci divertiamo. La stessa produzione culturale si è trasformata: non tende più, o almeno non in modo prevalentemente alla produzione di oggetti fisici, ma di opere che hanno una consistenza meramente digitale. E le arti visive? Che ne è di un quadro, di una scultura, di un disegno? L’arte, a suo modo, resiste alla trasformazione in atto. Una parte consistente della pittura o della scultura ha a che fare ancora con manufatti fisici. L’arte rimane il luogo di una realtà che coinvolge i sensi e i corpi, ma non può essere più il luogo dal quale una riflessione su tale radicale trasformazione è bandita. Anzi è necessario e urgente che a questa riflessione si dia una forma. ...