Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2021 ore 08:45 (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBRE 2021 ORE 8.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON VIA PRENESTINA RIAPERTA NEL TRATTO DI STRADA DA VIA PROTO LUNGO CASILINO A VIA PONTE DI NONA IN DIREZIONE PALESTRINA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA NOMENTANA ANCORA CODE IN ENTREMBE LE DIREZIONI PER INCIDENTE A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA LUCIA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA NOMENTANA E TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA BOCCEE VIA DI CASAL LUMBROSO . SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO NEL TRATTO DEL ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) VIABILITA’ 10 DICEMBREORE 8.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON VIA PRENESTINA RIAPERTA NEL TRATTO DI STRADA DA VIA PROTO LUNGO CASILINO A VIA PONTE DI NONA IN DIREZIONE PALESTRINA, PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA NOMENTANA ANCORA CODE IN ENTREMBE LE DIREZIONI PER INCIDENTE A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA LUCIA PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONENORD E VIA NOMENTANA E TRA VIA TUSCOLANA E VIA APPIA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA BOCCEE VIA DI CASAL LUMBROSO . SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO, CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CODE ANCHE SULLAFIUMICINO NEL TRATTO DEL ...

