Procida, in quarantena 800 bambini: è scontro sindaco – Asl (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sull’isola di Procida l’Asl Napoli 2 Nord ha disposto la quarantena per 800 bambini. La decisione è avvenuta a seguito di alcuni focolai registrati in questi giorni nell’Istituto Comprensivo Capraro. Al momento i casi ufficiali individuati presso la struttura scolastica ne sono 36 ma l’Asl, in via del tutto precauzionale, ha deciso di chiudere la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sull’isola dil’Asl Napoli 2 Nord ha disposto laper 800. La decisione è avvenuta a seguito di alcuni focolai registrati in questi giorni nell’Istituto Comprensivo Capraro. Al momento i casi ufficiali individuati presso la struttura scolastica ne sono 36 ma l’Asl, in via del tutto precauzionale, ha deciso di chiudere la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

RassegnaZampa : #Procida, #Covid a #scuola: 800 bambini in #quarantena. Il sindaco contesta la decisione della Asl - be_marconi : RT @SkyTG24: Covid, a Procida aumentano casi in scuola: quarantena per 800 - zazoomblog : Procida Covid a scuola: 800 bambini in quarantena. Il sindaco contesta la decisione della Asl - #Procida #Covid… - SkyTG24 : Covid, a Procida aumentano casi in scuola: quarantena per 800 - statodelsud : Covid, a Procida aumentano casi in scuola: quarantena per 800 -