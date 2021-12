Napoli | è positivo al Covid ma i poliziotti lo trovano a fare colazione al bar

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, nell’ambito dei controlli per il rispetto della più recente normativa per il contrasto al-19, hanno sottoposto al controllo del green pass rafforzato un uomo di 45 anni che era seduto al tavolino di un bar di un’area di servizio della Tangenziale dial L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Corriere : Cardiochirurgo opera e poi scopre di essere positivo. Almeno 50 contagiati nell’ospedale di Salerno - fattidinapoli : Napoli: Positivo al Covid si ferma al bar di un’area di servizio della tangenziale. Denunc... - - mentore_il : @realvarriale @juventusfc @Inter @acmilan @Atalanta_BC @OfficialSSLazio @OfficialASRoma @sscnapoli Che tempra Ex Vi… - Fantacalcio : Napoli, nessun positivo agli ultimi tamponi: la nota del club - occhio_notizie : Napoli, positivo al Covid era seduto al bar della Tangenziale -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli positivo

...di 45 anni che era seduto al tavolino di un bar di un'area di servizio della Tangenziale di. ... è emerso che doveva trovarsi in stato di isolamento domiciliare poichéal Covid - 19 ......di 45 anni che era seduto al tavolino di un bar di un'area di servizio della Tangenziale di. ... è emerso che doveva trovarsi in stato di isolamento domiciliare poichéal Covid - 19 ...Gli operatori della sottosezione polizia stradale di Fuorigrotta, nell’ambito dei controlli per il rispetto della più recente normativa per il contrasto al Covid-19, hanno sottoposto ...NAPOLI – Gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, nell’ambito dei controlli per il rispetto della più recente normativa per il contrasto al Covid-19, hanno sottoposto al contr ...