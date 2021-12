Morte Michele Merlo, un medico è indagato per omicidio colposo (Di venerdì 10 dicembre 2021) . Gli inquirenti indagano sulle responsabilità mediche precedenti C’è un medico indagato per la Morte di Michele Merlo, il giovane cantautore deceduto per una emorragia celebrale scaturita da una leucemia fulminante. Il reato che è stato contestato al sanitario è quello di “omicidio colposo in merito a condotte mediche”. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non vi sono responsabilità imputabili ai medici in riferimento al ricovero ospedaliero, ma “per gli inquirenti le eventuali responsabilità sono da ricercare nelle fasi antecedenti, sulle condotte del suo medico di famiglia di Rosà (Comune dove abitava il cantante) e del Pronto soccorso di Cittadella, Padova, (strutture, queste, dove sono stati già inviati gli ispettori della Regione ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) . Gli inquirenti indagano sulle responsabilità mediche precedenti C’è unper ladi, il giovane cantautore deceduto per una emorragia celebrale scaturita da una leucemia fulminante. Il reato che è stato contestato al sanitario è quello di “in merito a condotte mediche”. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non vi sono responsabilità imputabili ai medici in riferimento al ricovero ospedaliero, ma “per gli inquirenti le eventuali responsabilità sono da ricercare nelle fasi antecedenti, sulle condotte del suodi famiglia di Rosà (Comune dove abitava il cantante) e del Pronto soccorso di Cittadella, Padova, (strutture, queste, dove sono stati già inviati gli ispettori della Regione ...

