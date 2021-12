MLW Fusion Alpha #12 09 12 2021

Advertising

TSOWrestling : L'appuntamento settimanale con la #MLW si rinnova con Fusion ALPHA! #TSOW // #TSOS - wethewrestling : MLW: I risultati di “Fusion Alpha” dell' 1/12 - TSOWrestling : L'appuntamento settimanale con la #MLW si rinnova con Fusion ALPHA! #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : MLW Fusion

The Shield Of Wrestling

(Danny Rivera and Slice Boogie) are the new MLW World Tag Team Champions after defeating Los Parks (LA Park and El Hijo de LA Park) in a Philly Street Fight tonight on Fusion: Alpha. They won this ...Alpha was from the War Chamber 2021 tapings earlier this month. In the main event, 5150 (Rivera & Slice Boogie) captured the MLW World Tag Team Championship for the first time against Los Parks (Hijo ...