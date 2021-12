Mauro da Mantova ricoverato in terapia intensiva per Covid: in radio si vantava di aver 'infettato' un supermercato (Di venerdì 10 dicembre 2021) Convinto sostenitore delle teorie no vax, non molti giorni fa in diretta a La Zanzara , meglio conosciuto come , aveva detto di essere stato in un supermercato poco distante da Milano con 38 di febbre,... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Convinto sostenitore delle teorie no vax, non molti giorni fa in diretta a La Zanzara , meglio conosciuto come , aveva detto di essere stato in unpoco distante da Milano con 38 di febbre,...

