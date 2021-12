L’incidenza continua ad aumentare Siamo a 176 contagi ogni 100mila abitanti Crescono ricoveri e terapie intensive Sei Regioni vicine alla zona gialla

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 dicembre 2021)settimanale dei casi Covid a livello nazionalead: 176 per(3-9 dicembre) contro i 155 della scorsa settimana (leggi l’articolo). È quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia di Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità (qui il focus). Nel periodo 16 novembre–29 novembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 1,06-1,24), leggermente in diminuzione rispettosettimana precedente ma al di sopra della soglia epidemica. È in diminuzione, ma ancora sopra la soglia epidemica, l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è all’8,5%. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale ...