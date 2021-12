La storia di Mauro da Mantova, il no vax de “La Zanzara” andato al supermercato con la febbre e ora intubato (Di venerdì 10 dicembre 2021) La storia di Mauro da Mantova è lo specchio di quello strato della società italiana di “duri e puri” che non solo non vogliono vaccinarsi, ma pensano che la pandemia sia un complotto dei “poteri forti” e quindi rifiutano tutti i rimedi igienico-sanitari per evitare il contagio. Maurizio Buratti è un personaggio molto noto, soprattutto tra i fan e gli ascoltatori de “La Zanzara”, la trasmissione in onda su Radio24 condotta dal duo Cruciani-Parenzo. Ora l’uomo è ricoverato, e intubato, in gravi condizioni a Verona, ma questa è solo una tappa di questa assurda vicenda. Mauro da Mantova, il no vax de La Zanzara ricoverato per Covid Perché Mauro da Mantova, solo qualche giorno fa, aveva telefonato proprio a “La ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ladidaè lo specchio di quello strato della società italiana di “duri e puri” che non solo non vogliono vaccinarsi, ma pensano che la pandemia sia un complotto dei “poteri forti” e quindi rifiutano tutti i rimedi igienico-sanitari per evitare il contagio. Maurizio Buratti è un personaggio molto noto, soprattutto tra i fan e gli ascoltatori de “La”, la trasmissione in onda su Radio24 condotta dal duo Cruciani-Parenzo. Ora l’uomo è ricoverato, e, in gravi condizioni a Verona, ma questa è solo una tappa di questa assurda vicenda.da, il no vax de Laricoverato per Covid Perchéda, solo qualche giorno fa, aveva telefonato proprio a “La ...

Advertising

sara_scarafia : RT @Robinson_Rep: Con @eziomauro e Wlodek Goldkorn all’Arena Robinson di @piulibri21, tra l’amore per la letteratura di Bulgakov e la stori… - granati_mauro : RT @dottorbarbieri: 'Draghi è l'unico Primo Ministro che non ha la necessità di spiegarsi' 'Può non rispondere MAI' 'Nessun PdC nella sto… - gionatanews : 'A chi posso paragonare questa generazione?' (Matteo 11:16-19) - Riflessioni bibliche di Mauro Leonardi*, prete e s… - bertini_mauro : RT @JohannesBuckler: Mi chiamo Maria Cefis, ma la storia che sto per raccontare non è la mia storia. E’ la storia di un ragazzo di ventidu… - mauro_marley : @AlbanoAntonio @faberskj @AzzoJacopo Per me ognuno può avere le proprie opinioni. Ho avuto la fortuna di vedere Ale… -