La spettatrice che a giugno aveva provocato la caduta di decine di corridori al Tour de France dovrà pagare una multa di 1.200 euro

La spettatrice che durante la tappa del Tour de France dello scorso 26 giugno aveva urtato con un cartello di cartone il ciclista Tony Martin, provocando la caduta di decine di corridori, è stata sanzionata con una multa di 1.200

