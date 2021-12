Julian Assange, proteste dei sostenitori del fondatore di WikiLeaks all’esterno dell’Alta Corte di Londra – Video (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’Alta Corte di Londra ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa lo scorso gennaio che negava l’estradizione di Julian Assange dalla Gran Bretagna agli Usa. È stato così accolto il ricorso del team legale americano che si opponeva al no alla consegna sulla base di un asserito pericolo di suicidio legato – secondo una perizia – al prevedibile trattamento giudiziario e carcerario. Nel Video le proteste dei supporter del fondatore di WikiLeaks all’esterno della Corte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’Altadiha ribaltato la sentenza di primo grado emessa lo scorso gennaio che negava l’estradizione didalla Gran Bretagna agli Usa. È stato così accolto il ricorso del team legale americano che si opponeva al no alla consegna sulla base di un asserito pericolo di suicidio legato – secondo una perizia – al prevedibile trattamento giudiziario e carcerario. Nelledei supporter deldidella. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

