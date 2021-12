Jamie Dornan smentisce l’assurda teoria dei fan su lui e Dakota Johnson (Di venerdì 10 dicembre 2021) Jamie Dornan ha smentito la teoria dei fan secondo cui lui e la sua ex co-star di Cinquanta sfumature di grigio, Dakota Johnson, avrebbero segretamente avuto dei figli. Jamie Dornan, la star di Cinquanta sfumature di grigio, ha recentemente criticato alcune delle teorie più assurde dei fan, in particolare quella che suggerisce che lui e Dakota Johnson avrebbero segretamente avuto dei figli. L'attore e Dakota hanno conquistato il mondo con la trilogia dei film per adulti in cui Dornan ha interpretato il miliardario Christian Grey e Dakota il suo interesse amoroso. Jamie, 39 anni, è apparso al The Jonathan Ross Show e ha discusso alcune delle teorie più strane che ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 dicembre 2021)ha smentito ladei fan secondo cui lui e la sua ex co-star di Cinquanta sfumature di grigio,, avrebbero segretamente avuto dei figli., la star di Cinquanta sfumature di grigio, ha recentemente criticato alcune delle teorie più assurde dei fan, in particolare quella che suggerisce che lui eavrebbero segretamente avuto dei figli. L'attore ehanno conquistato il mondo con la trilogia dei film per adulti in cuiha interpretato il miliardario Christian Grey eil suo interesse amoroso., 39 anni, è apparso al The Jonathan Ross Show e ha discusso alcune delle teorie più strane che ha ...

