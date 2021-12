Iss, 5 regioni a rischio alto. La Calabria passa in giallo. Toti: «A Natale stretta anche in Liguria» – Il video (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità sui dati Covid arrivano numeri a rischio zona gialla per 5 regioni. Si tratta di Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Marche e Veneto. Attualmente considerate a rischio moderato, nei prossimi giorni potrebbero passare a rischio alto. Chi ha già fatto il salto è la Calabria: poche ore fa il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza per il passaggio della regione da zona bianca a zona gialla dal prossimo 13 dicembre. Chi teme per la settimana di Natale è invece la Liguria: «Non mi illudo sulla possibilità di rimanere in bianca nel periodo natalizio», ha detto il presidente Giovanni Toti, ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità sui dati Covid arrivano numeri azona gialla per 5. Si tratta di Abruzzo, Emilia Romagna,, Marche e Veneto. Attualmente considerate amoderato, nei prossimi giorni potrebberore a. Chi ha già fatto il sè la: poche ore fa il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza per ilggio della regione da zona bianca a zona gialla dal prossimo 13 dicembre. Chi teme per la settimana diè invece la: «Non mi illudo sulla possibilità di rimanere in bianca nel periodo natalizio», ha detto il presidente Giovanni, ...

