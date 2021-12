In Tunisia marcia di protesta contro violenza sulle donne

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Alcune dozzine di persone sono scese in piazza, nel centro di Tunisi, per unasegno dilalungo Habib Bourguiba Avenue. Hanno mostrato cartelli e striscioni ...

Tiscali.it

Alcune dozzine di persone sono scese in piazza, nel centro di Tunisi, per unasegno di protesta contro la violenza sulle donne lungo Habib Bourguiba Avenue. Hanno mostrato cartelli e striscioni di protesta, chiedendo al governo di fare di più per applicare le leggi per ...Lo annuncia il presidente dell'associazione Kalam, Feryal Charfeddine, sottolineando che laconcluderà le azioni indella campagna internazionale dei 16 giorni di attivismo contro la ...Roma, 10 dic. (askanews) - Alcune dozzine di persone sono scese in piazza, nel centro di Tunisi, per una marcia segno di protesta contro la ...