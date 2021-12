Il nord-est italiano nella morsa del Covid: in otto province è record di contagi (Di venerdì 10 dicembre 2021) La quarta ondata del Covid in Italia continua ad avere il suo epicentro nel nord-est. La conferma arriva dagli ultimi dati registrati a livello provinciale e regionale dall’Istituto superiore di Sanità. Ben otto delle dieci province con la più alta incidenza di contagi, infatti, sono concentrate tra Friuli Venezia Giulia, Alto Adige e Veneto. Tutte e dieci si trovano nel nord Italia. Con i suoi 719 casi settimanali ogni 100mila abitanti Trieste resta al primo posto in Italia per incidenza di contagi. Complici le numerose proteste dei no green pass, la città è caratterizzata da scambi continui con Slovenia e Croazia, Paesi al centro della quarta ondata, dove i contagi stanno superando i 500 casi ogni 100mila abitanti. Al secondo posto si trova la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) La quarta ondata delin Italia continua ad avere il suo epicentro nel-est. La conferma arriva dagli ultimi dati registrati a livello provinciale e regionale dall’Istituto superiore di Sanità. Bendelle diecicon la più alta incidenza di, infatti, sono concentrate tra Friuli Venezia Giulia, Alto Adige e Veneto. Tutte e dieci si trovano nelItalia. Con i suoi 719 casi settimanali ogni 100mila abitanti Trieste resta al primo posto in Italia per incidenza di. Complici le numerose proteste dei no green pass, la città è caratterizzata da scambi continui con Slovenia e Croazia, Paesi al centro della quarta ondata, dove istanno superando i 500 casi ogni 100mila abitanti. Al secondo posto si trova la ...

Advertising

fattoquotidiano : Tra Secondigliano e Ponticelli, periferia Nord ed Est di Napoli, sono morti 4 ragazzi in 2 mesi: 22,23,19 e 25 anni… - HuffPostItalia : Il nord-est italiano nella morsa del Covid: in otto province è record di contagi - Nelluto : @RobertoRedSox Max Pezzali ai tempi dell'uscita di Nord Sud Ovest Est - pierlui61158210 : @Giulio_Firenze Pare che la fase anticiclonica la settimana 13/20 riguarderà il centro nord, meno il sud soggetto… - gracelandtoox : non mi sono espressa sulla cosa roma nord-vietnam perche secondo me è stata un po’ travisata.. non si è capito se c… -