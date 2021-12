I dolci auguri (da lontano) di Charlène di Monaco ai suoi bimbi: “Vi amo” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Buon compleanno bambini miei. E grazie a Dio per avermi donato due bambini così meravigliosi. Sono davvero benedetta. Vi amo. Mamma”. Con queste tenere e poche parole, la principessa Charlène di Monaco, ha fatto gli auguri ai suoi due bambini, Jacques e Gabriella, che il 10 dicembre 2021 hanno compiuto sette anni. Vi raccomandiamo... Charlene di Monaco presto a casa? Il principe Alberto dice di si Gli auguri sono arrivati a mezzo social, rompendo il silenzio in cui Charlène Wittstock si è chiusa diverse settimane fa per recarsi in Svizzera, in una località segreta, dove sta cercando di rimettersi in forze dopo il suo rientro nel Principato e dalla grave infezione orofaringea che l’ha colpita appena ... Leggi su diredonna (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Buon compleanno bambini miei. E grazie a Dio per avermi donato due bambini così meravigliosi. Sono davvero benedetta. Vi amo. Mamma”. Con queste tenere e poche parole, la principessadi, ha fatto gliaidue bambini, Jacques e Gabriella, che il 10 dicembre 2021 hanno compiuto sette anni. Vi raccomandiamo... Charlene dipresto a casa? Il principe Alberto dice di si Glisono arrivati a mezzo social, rompendo il silenzio in cuiWittstock si è chiusa diverse settimane fa per recarsi in Svizzera, in una località segreta, dove sta cercando di rimettersi in forze dopo il suo rientro nel Principato e dalla grave infezione orofaringea che l’ha colpita appena ...

Advertising

LiaIsti6 : RT @YousufHadiEng: @GjyzepinaZefi4 Buongiorno, bellissimo venerdì, con i miei dolci auguri, saluti e un grande abbraccio per te, mio ??ador… - YousufHadiEng : RT @YousufHadiEng: @GjyzepinaZefi4 Buongiorno, bellissimo venerdì, con i miei dolci auguri, saluti e un grande abbraccio per te, mio ??ador… - GjyzepinaZefi4 : RT @YousufHadiEng: @GjyzepinaZefi4 Buongiorno, bellissimo venerdì, con i miei dolci auguri, saluti e un grande abbraccio per te, mio ??ador… - YousufHadiEng : @GjyzepinaZefi4 Buongiorno, bellissimo venerdì, con i miei dolci auguri, saluti e un grande abbraccio per te, mio ?… - OrianoSacchetti : Il luccichio delle luci da ammirare, i dolci auguri di Natale da leggere e le maratone di film da guardare sul diva… -