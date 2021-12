GfVip | Miriana e il messaggio in codice a Gianmaria | ecco cosa fa intendere

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Nella casa del GF Vip,Trevisan ha capito che forse è meglio non parlare apertamente di fatti e persone ed evitare così di attirare a sé ulteriori antipatie. LEGGI ANCHE: —arrabbiato con Soleil: ‘sei stata fuori luogo’ https://twitter.com/TeamGianSole/status/1468913038824726531In un breve dialogo conAntinolfi infatti,è sembrata voler lanciare qualche indizio senza parlare apertamente. La showgirl avrebbe usato l’espressione “Che bel sole che c’è oggi” per riferirsi a Soleil. Quest’ultima sarebbe intenzionata, secondo, a mettere i bastoni tra le ruote al rapporto nato da poco trae Sophie. https://twitter.com/LorellaTo61/status/1469069253030596608Secondo alcuni utenti però, se così fosse stato ...

hugmeloueh : RT @InstantCrush00: @nonsooniente È il suo classico. Ripete le stesse cose in ogni reality. Prendere di mira una ragazza possibilmente frag… - ValeValentina2 : RT @strapazzami56: perfino la regia si è rifiutato di riprendere quella poracciata di dichiarazione fake che Miriana stava facendo a Biagio… - Maurizi81919065 : Stasera il delirio Alex e soleil foto Delia Miriana Biagio trombata gate???? Lulù e Manuel Sophie Gianmaria,lite sole… - Anna_7_stellare : RT @antonellaD_E: Sbaglio o Giucas sta insinuando che Biagio e Miriana ci hanno dato dentro stanotte!?! #gfvip6 #gfvip - AleCaruso87 : RT @turututiti: MIRIANA CRITICAVA NICOLA CHE SI ERA INNAMORATO TROPPO PRESTO , E ADESSO IN UNA SETTIMANA SI DICHIARA LEI A BIAGIO LA COEREN… -

Chiusasi in camera conTrevisan, l'ex tronista di Uomini e Donne ha infatti esternato della ... GF VipGrande fratello VipNegli ultimi giorni Biagio ha anche parlato della sua storia d'amore tra le mura della magione romana, ma mai direttamente con. Come si evolverà la questione? GF VipGrande fratello VipGF Vip Soleil e Sophie non se le mandano a dire: la showgirl italo-americana ha usato parole pesanti nei confronti della ...Soleil Sorgè al GF Vip non perdona con la sua lingua tagliente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si scaglia contro Sophie ...