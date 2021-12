F1 | il decisivo GP di Abu Dhabi in diretta in chiaro

Advertising

sportli26181512 : F1, Hamilton contro Verstappen: per l'Equipe è 'Abu Dhabi vice': Così la prima pagina de L’Equipe nel venerdì che… - sportli26181512 : F1, Helmut Marko nel venerdì del GP di Abu Dhabi: 'C'è una campagna contro Verstappen': Il consulente della Red Bul… - OiaServicesLtd : RT @Betaland_it: #gpabudhabi: #Hamilton favorito su #Betaland nel Gran Premio decisivo nell'ultimo duello con Max Verstappen #F1 #scommess… - Betaland_it : #gpabudhabi: #Hamilton favorito su #Betaland nel Gran Premio decisivo nell'ultimo duello con Max Verstappen #F1… - infoitsport : F1, GP Abu Dhabi 2021: inizia il weekend decisivo, Verstappen e Hamilton scoprono il nuovo lay-out di Yas Marina -

Ultime Notizie dalla rete : decisivo Abu

13.36 Il Gran Premio diDhabi, che in questo 2021 giunge alla sua 13ma edizione, si è sempre ... Peraltro in tre occasioni è statoper l'assegnazione del titolo iridato (2010, 2014, 2016), ...13.36 Il Gran Premio diDhabi, che in questo 2021 giunge alla sua 13ma edizione, si è sempre ... Peraltro in tre occasioni è statoper l'assegnazione del titolo iridato (2010, 2014, 2016), ...Abu Dhabi, 10 dic. - Lewis Hamilton è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi, teatro dell'ultima e decisiva sfida tra lui e Ma ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.01 Gli ultimi tempi non cambiano le carte in tavola. Attenzione! Kimi Raikkonen a muro!! Il finlandese è andato pesantemente contro le barriere in curva 15 ...