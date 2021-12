Covid, Galli a chi si sente Rambo: «Visti anche atleti con tubo in gola» (Di venerdì 10 dicembre 2021) «Bisognerebbe capire che vaccinarsi è fondamentale». Un concetto ormai noto e caro alla scienza quello ribadito dal professor Massimo Galli. L'infettivologo, ospite della trasmissione Rai Agorà, ha fatto un po' il punto su quella che è la situazione Covid in Italia. Covid, alcune regioni verso la zona gialla L'effetto di una vaccinazione diffusa, al momento, ha contenuto gli effetti della circolazione virale, ma con alcune regioni che viaggiano verso la zona gialla emerge qualche timore per il futuro. Aspetti che, ad oggi le dichiarazioni di Galli, sono strettamente correlati ad una «fetta importante di popolazione non vaccinata» e ad un vaccino definito «fantastico per molti aspetti», ma che non permette di contenere «completamente» la diffusione del virus. «Completamente», tra l'altro, è stato il termine ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 10 dicembre 2021) «Bisognerebbe capire che vaccinarsi è fondamentale». Un concetto ormai noto e caro alla scienza quello ribadito dal professor Massimo. L'infettivologo, ospite della trasmissione Rai Agorà, ha fatto un po' il punto su quella che è la situazionein Italia., alcune regioni verso la zona gialla L'effetto di una vaccinazione diffusa, al momento, ha contenuto gli effetti della circolazione virale, ma con alcune regioni che viaggiano verso la zona gialla emerge qualche timore per il futuro. Aspetti che, ad oggi le dichiarazioni di, sono strettamente correlati ad una «fetta importante di popolazione non vaccinata» e ad un vaccino definito «fantastico per molti aspetti», ma che non permette di contenere «completamente» la diffusione del virus. «Completamente», tra l'altro, è stato il termine ...

