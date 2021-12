BALLANDO: MONICA BELLUCCI E UN TANGO PER STREGARE L’ITALIA CON SIMONE DI PASQUALE (Di venerdì 10 dicembre 2021) MONICA BELLUCCI si prepara ad incantare i 4 milioni di telespettatori che ogni sabato non si perdono BALLANDO con le Stelle su Rai1. Il pubblico non vede l’ora di ammirare una delle donne più belle e famose al mondo. Sarà lei, sabato 11 dicembre, la ballerina per una notte nella semifinale del dance show più famoso del mondo. Un’ospitata di indubbio prestigio visto che la BELLUCCI si concede raramente in tv. Del resto, le gemme più preziose si fanno desiderare per creare ancor più stupore ad ogni apparizione pubblica. Gran fermento ed entusiasmo all’Auditorium Rai di Roma con Milly Carlucci pronta ad accogliere con tutti gli onori la diva internazionale. MONICA BELLUCCI ballerà un sensuale TANGO con SIMONE Di PASQUALE. Un periodo ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 10 dicembre 2021)si prepara ad incantare i 4 milioni di telespettatori che ogni sabato non si perdonocon le Stelle su Rai1. Il pubblico non vede l’ora di ammirare una delle donne più belle e famose al mondo. Sarà lei, sabato 11 dicembre, la ballerina per una notte nella semifinale del dance show più famoso del mondo. Un’ospitata di indubbio prestigio visto che lasi concede raramente in tv. Del resto, le gemme più preziose si fanno desiderare per creare ancor più stupore ad ogni apparizione pubblica. Gran fermento ed entusiasmo all’Auditorium Rai di Roma con Milly Carlucci pronta ad accogliere con tutti gli onori la diva internazionale.ballerà un sensualeconDi. Un periodo ...

Advertising

bubinoblog : BALLANDO: MONICA BELLUCCI E UN TANGO PER STREGARE L'ITALIA CON SIMONE DI PASQUALE - RomagnoliMega : Ballando con le Stelle, Monica Bellucci ballerina per una notte - chernajadyra : Monica Bellucci a ballando con le stelle? Mi tocca riprendere la parrucca… - infoitcultura : Ballando con le stelle, Monica Bellucci ballerina per una notte in semifinale - gianlu_79 : RT @bubinoblog: MILLY CARLUCCI: CHE ONORE ED EMOZIONE! MONICA BELLUCCI A BALLANDO CON LE STELLE -