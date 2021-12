Andrea muore a 48 anni per un malore improvviso. Lascia moglie e 2 figli adolescenti (Di venerdì 10 dicembre 2021) Chiari, un’intera comunità in lutto dopo aver appreso la dolorosa notizia della prematura scomparsa di Andrea Navoni. Un uomo ricco di energie e segnato negli occhi da tanta gioia nel vivere. Purtroppo Andrea ha chiuso i suoi occhi per sempre e Lascia un vuoto incolmabile nel cuore degli affetti più cari, primi tra tutti quelli della moglie e dei due figli. L’ipotesi resta al momento quella di un malore improvviso. Per l’uomo di 48 anni i medici dell’ospedale Mellini hanno fatto tutto il possibile. Purtroppo la vita di Andrea è stata improvvisamente stroncata, forse, da un malore improvviso. Ricoverato d’urgenza presso la struttura ospedaliera poche ore prima, Andrea non ce l’ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Chiari, un’intera comunità in lutto dopo aver appreso la dolorosa notizia della prematura scomparsa diNavoni. Un uomo ricco di energie e segnato negli occhi da tanta gioia nel vivere. Purtroppoha chiuso i suoi occhi per sempre eun vuoto incolmabile nel cuore degli affetti più cari, primi tra tutti quelli dellae dei due. L’ipotesi resta al momento quella di un. Per l’uomo di 48i medici dell’ospedale Mellini hanno fatto tutto il possibile. Purtroppo la vita diè stata improvvisamente stroncata, forse, da un. Ricoverato d’urgenza presso la struttura ospedaliera poche ore prima,non ce l’ha ...

Advertising

Stphani27713364 : Malore improvviso, muore giovane papà di 48 anni: 'Il nostro cuore è spezzato' - pisu_laura : RT @Massimo50677458: Malore improvviso, muore giovane papà di 48 anni: 'Il nostro cuore è spezzato' - v__andrea : RT @TonyMarti: 'Per cause naturali'. Embè, giustamente, quale fuoriclasse dello sport non muore a 33 anni per cause naturali? - Massimo50677458 : Malore improvviso, muore giovane papà di 48 anni: 'Il nostro cuore è spezzato' - ottopagine : Stroncato da un malore muore a 45 anni: addio all'imprenditore Andrea D'Urso #Solofra -