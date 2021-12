Will Ferrell | il regista di Anchorman 2 ricorda l' incidente sul set | Fu spaventoso

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ildi2, Adam McKay, ha parlato con l'Hollywood Reporter a proposito dell'che si verificò sul set del sequel della commedia di successo del 2004. Adam McKay ha recentementeto lodi cuiè stato protagonista sul set di2: ilha rivelato che si spaventò a morte durante le riprese di una scena del sequel della popolare commedia del 2004 in cui il personaggio di Ron Burgundy cerca di impiccarsi. "Per mezzo secondo, lo strumento che deve bloccare la corda non ha funzionato correttamente e c'è stata della tensione effettiva sul collo di, ma poi ha ceduto ed è andato tutto bene", ha detto McKay. "Grazie a Dio nessuno si ...