Roma, clienti e dipendenti al ristorante senza Green Pass: multe salate e sanzioni durante i controlli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma. Mangiano e bevono senza Green Pass. I dipendenti fanno lo stesso E' quello che è emerso da un controllo della polizia avvenuto presso uno dei ristoranti della Capitale. Erano circa 8 gli avventori seduti ai tavoli intenti alla consumazione degli alimenti. durante la verifica, tramite l'apposita applicazione, uno di questi è risultato sprovvisto del Green Pass. Erano presenti inoltre anche 7 dipendenti impiegati nella cucina ed al bancone degli alimenti, di cui uno, addetto alla cucina, lo hanno beccato sprovvisto del Green Pass. Oltre alle irregolarità menzionate, l'attività è risultata sprovvista della cartellonistica

Ultime Notizie dalla rete : Roma clienti Aeroporto Fiumicino, 5 - Star covid al Lounge Plaza Premium per sicurezza La Plaza Premium Lounge di Roma Fiumicino è stata premiata da SkyTrax, la principale agenzia internazionale di valutazione del ...elevati standard e offrano livelli di sicurezza avanzati per i clienti e ...

Ita Airways, accordo di codeshare con Air France Air France apporrà il proprio codice su una selezione di voli domestici di ITA Airways via Roma - ... "Grazie a questo accordo di code - share, riusciremo ad offrire ai nostri clienti, non solo la ...

Il "monumento" del kebab chiuso temporaneamente, panico tra i clienti per una foto sui social RomaToday Mio Panettone, eccellenza della tradizione Una novità per il Natale 2021: è quella messa a tavola dallo chef stellato Pietro D'Agostino. La ricetta tradizionale, rivisitata in chiave siciliana, con note di arancia, limone e mandarino, o con uv ...

