Raiola | «Con un giocatore come Haaland possiamo influenzare il mercato»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’agente Minoha parlato del futuro dell’attaccante del Borussia DortmundL’agente Mino, ai microfoni di Sport 1, ha parlato del futuro di Erlinge dila sua scelta potràil calciointernazionale. FUTURO– «Ci abbiamo pensato per due anni. Abbiamo le idee chiare su dove dovrebbe andare Erling e, naturalmente, guardiamo a ciò che ilha da offrire. Sarei un cattivo agente se non lo facessi.ilcon unErling». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Ancora in bilico il futuro di Donnarumma, che al PSG continua a soffrire l'alternanzaNavas:ha scelto la nuova destinazioneIn estate il PSG ha fatto sognare i tifosi di tutto il mondoacquisti stellari, tra cui Lionel Messi e Gianluigi Donnarumma. Se l'argentino, ...Ho parlatoil Napoli, Minoaveva fatto tutto. Il giorno in cui dovevo firmare hanno esonerato Carlo Ancelotti . Questa cosa mi ha dato insicurezza e ho fatto un'altra scelta. Stare lontano ...L’agente Mino Raiola, ai microfoni di Sport 1, ha parlato del futuro di Erling Haaland e di come la sua scelta potrà influenzare L’agente Mino Raiola, ai microfoni di Sport 1, ha parlato del futuro di ...L'attaccante svedese fa una panoramica sul momento dei rossoneri e sui prossimi obiettivi, raccontando anche aneddoti personali: "Era fatta col Napoli, poi Ancelotti..." ...